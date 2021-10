Regionali in Calabria, Pietropaolo: “ringrazio i 4500 cittadini che mi hanno dato fiducia”

9 Ottobre 2021 13:26

La nota di Filippo Pietropaolo, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale

“Con un gruppo di persone perbene, appassionate della buona politica, abbiamo condotto una campagna elettorale pulita, trasparente, con la quale abbiamo voluto offrire ai cittadini una proposta di lealtà, competenza e capacità di mettere in campo idee e progetti per lo sviluppo della Calabria. Aver contribuito alla creazione di questo gruppo è una delle note positive di questo mio impegno”. E’ quanto afferma Filippo Pietropaolo, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che prosegue: “devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato affetto e sostegno, e i 4500 cittadini che hanno avuto fiducia nel progetto del gruppo che rappresento. Ringrazio Fratelli d’Italia con i nostri leader, Giorgia Meloni e Wanda Ferro, e tutti i candidati che hanno messo in campo energie e impegno, per affermare il ruolo di Fratelli d’Italia nella nuova amministrazione regionale guidata da Roberto Occhiuto, che sono certo saprà ridare alla Calabria giusta centralità nel Sud e a livello nazionale. Auguro a Roberto di poter far emergere la Calabria straordinaria ed eccellente a tutti i livelli, onorando così la grande fiducia che ci hanno dato i calabresi. Rivolgo un in bocca al lupo ai nostri quattro consiglieri regionali eletti, a partire da Fausto Orsomarso e Giuseppe Neri, con i quali ho vissuto 18 mesi di lavoro, confronto, scontro e condivisione dell’azione amministrativa regionale in un periodo davvero difficile perché segnato dall’emergenza sanitaria e dalla prematura scomparsa di Jole Santelli. Faccio i miei auguri anche al consigliere regionale della nostra circoscrizione Antonio Montuoro, e alla donna della nostra squadra, Luciana De Francesco”.

“Abbiamo fatto tutti un grande lavoro – conclude Pietropaolo – consentendo a Fratelli d’Italia di essere il secondo partito del centrodestra in Calabria. Ciò che abbiamo costruito con il nostro gruppo è solo un punto di partenza per ciò che contiamo di realizzare in futuro, con sempre maggiore determinazione ed entusiasmo”.