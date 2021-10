Regionali in Calabria, Mario Occhiuto esulta già per il fratello Roberto: “saprà trainare questa terra”

4 Ottobre 2021 18:23

Il Sindaco uscente di Cosenza sta aspettando insieme al fratello candidato presidente l’esito finale del voto delle regionali nella sede del comitato elettorale a Gizzeria Marina

“Ancora non ci sono dati significativi ma gli exit poll sono molto buoni, quindi siamo davvero soddisfatti. Si tratta di una elezione importante che viene dopo un anno e mezzo di un’altra esperienza importante. La figura di Roberto ha la maturità politica di poter trainare la Calabria su un percorso di competitività che la regione merita”. Così alla Dire il sindaco uscente di Cosenza Mario Occhiuto e fratello del candidato governatore per il centrodestra, Roberto Occhiuto. I due stanno aspettando insieme l’esito finale del voto delle regionali nella sede del comitato elettorale a Gizzeria Marina. “Un consiglio che ho dato a mio fratello – ha aggiunto – è stato quello di fare una campagna elettorale pulita, come ha fatto, senza scontri, ma parlando ed affrontando i temi della Calabria che ha bisogno di superare i problemi, non di scontri, di individualismi. In questo senso ha fatto una bella campagna elettorale”.