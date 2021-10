Regionali in Calabria, Bruni: “secondo posto non è una sconfitta, ha vinto l’astensionismo”

4 Ottobre 2021 20:59

“Consideriamo questo risultato un secondo posto, non una sconfitta, che ci apre ad una serie di considerazioni. La prima, purtroppo, è che continua a vincere il partito dell’astensionismo, che è la cosa più grave. Evidentemente non siamo riusciti a convincere, in un tempo relativamente breve, con le nostre proposte. Ad Occhiuto faccio i miei complimenti, ci aspettiamo che lavori intensamente per questa terra. Noi faremo opposizione. Da parte mia non c’è intenzione di andare via o mollare: lavorerò per ricucire il rapporto tra la politica e i territori”. E’ questo il pensiero del candidato per il Centro/sinistra Amalia Bruni, sostenuta da Pd e M5s alla presidenza della Regione Calabria, che ha commentato l’esito del voto delle elezioni regionali che ha registrato la vittoria del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto.