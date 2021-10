Regionali, Forza Italia di Villa San Giovanni: “il centrodestra stravince e adesso si ripropone alla guida della città”

4 Ottobre 2021 22:56

Regionali, la nota di Forza Italia di Villa San Giovanni

“L’eccezionale risultano ottenuto da Forza Italia a Villa San Giovanni superiore al 20%, con le due liste gemelle che raggiungono la percentuale del 15% Forza Italia e del 5% Forza Azzurri, conferma la forza del partito che guida l’amministrazione della Città, che ha espresso il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri e degli Assessori e che ha come riferimento politico il Sen. Marco Siclari”. Lo afferma in una nota Forza Italia di Villa San Giovanni.

“L’alleanza di centrodestra, con i lusinghieri risultati ottenuti dalla Lega e da Fratelli d’Italia ma anche con gli importanti riscontri di Noi con l’Italia, Coraggio Italia ed UDC, si ripropone alla guida della Città per le consultazioni comunali della prossima primavera con quasi il 50% dei consensi. I risultati ottenuti dal centrosinistra e dall’area del dissenso e della protesta sono talmente esigui che dimostrano come l’opposizione, violenta, truce ed accanita di questi anni, non abbia pagato per nulla, relegando le forze più ostili all’assoluta irrilevanza politica. L’Amministrazione in carica, nonostante abbia subito avversità ed imprevisti di ogni sorta come non li ha mai subiti nessuna altra amministrazione gode dell’affetto e della fiducia della stragrande maggioranza dei Villesi. Le due commissioni d’accesso, la lontananza del Sindaco eletto, le ristrettezze di bilancio, il settore tecnico demolito giudiziariamente e la pandemia, nessuno di questi eventi traumatici è riuscito ad indebolire Forza Italia e tutto il centrodestra che sono oggi più forti, coesi e competitivi del 2017, nonostante scissioni e defezioni varie”.

“Ci piace fare i complimenti a tutti gli azzurri scesi in campo che hanno contribuito a questa oceanica vittoria, ma chiaramente ed in particolare agli eletti che hanno ottenuto importanti consensi grazie all’ottimo lavoro di squadra compiuto. Si segnalano in particolare le ottime affermazioni personali del Presidente del Consiglio Regionale uscente Gianni Arruzzolo, di Pierpaolo Zavettieri, di Peppe Mattiani, dell’uscente Mimmo Giannetta. Dopo questo trionfale successo Forza Italia di Villa San Giovanni invita, fin da subito, gli alleati di centrodestra e le forze civiche disponibili a partecipare al rafforzamento del centrodestra alle riunioni che dovranno portare alla composizione della lista che ci consentirà di vincere le elezioni comunali. La recente apertura della sede del nostro partito, trasformato in comitato elettorale per Occhiuto Presindente, ci consente di invitare tutti gli alleati ad usare per l’attività politica quella che sarà la casa del centrodestra e che si trasformerà in comitato elettorale per il futuro Sindaco”.