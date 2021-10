Reggio Calabria, giocata fortunata presso la Esso Laganà di Viale Aldo Moro: vinti 10.000€ alla Lotteria Italia

18 Ottobre 2021 12:42

Vinti 10.000 euro alla Lotteria Italia 2021 presso la Esso Laganà sita in Viale Aldo Moro: “un cliente abituale è venuto a trovarci dicendo ‘finalmente i pizzicai'”

La fortuna fa una piccola sosta per fare benzina presso la Esso Laganà e lascia una ‘piccola’ mancia di 10.000 euro. È questa la cifra vinta da un fortunato giocatore con un biglietto della Lotteria Italia 2021 abbinato al programma tv “I Soliti Ignoti“, acquistato presso la stazione di servizio sita in Viale Aldo Moro. Grande la soddisfazione del proprietario e soprattutto la gioia del vincitore il cui nome non è stato reso noto per questioni di privacy. Il gestore della stazione di servizio ha raccontato anche un simpatico aneddoto riguardante il momento della conferma della vincita: “non ci credevamo, il cliente abituale è venuto a trovarci dicendo ‘finalmente i pizzicai’“.