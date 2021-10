Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele senza luce da un anno: i cittadini lamentano disservizi diffusi [GALLERY]

7 Ottobre 2021 15:30

Una cittadina indignata segnala i disservizi relativi alla mancanza dell’illuminazione in via Nazionale Pentimele: un problema che va avanti da oltre un anno

Mancanza d’illuminazione, lampioni fulminati, alcuni tratti al buio. Una situazione comune in alcune zone di Reggio Calabria ma che in via Nazionale Pentimele va avanti da circa un anno. Una cittadina residente in zona, stufa di quanto lei e il resto del vicinato sono costretti a vivere da troppo tempo, si è rivolta alla redazione di StrettoWeb per segnalare tale disservizio. La mancanza di elettricità si estende, secondo quanto riportato, da metà via Italia fino a Via Nazionale Pentimele con disservizi diffusi. La strada è molto trafficata e pericolosa poichè a scorrimento veloce. Diverse segnalazione sono cadute nel vuoto. “Spero si possa risolvere il problema al più presto, prima che ci sia qualche grave incidente“, la chiosa finale della nostra lettrice.