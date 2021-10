Reggio Calabria: venerdì la presentazione del libro “U Paradisu” di Carmelo Chiovaro

5 Ottobre 2021 10:48

Reggio Calabria: la presentazione sarà alle ore 17 presso il salone delle conferenze dell’Università della Terza Età

Venerdì 8 ottobre alle ore 17 presso il salone delle conferenze dell’Università della Terza Età, ci sarà la presentazione del libro “U Paradisu” di Carmelo Chiovaro, terza pubblicazione della rinnovata Casa Editrice “Edizioni Attendiamoci”. “U Paradisu” è una raccolta di poesie anarchiche, dissacranti, liriche, appassionanti di un maestro non solo di scuola ma anche di vita. Il professore Chiovaro è uno dei soci onorari dell’Associazione Attendiamoci, a lui molto grata per il costante sostegno alle molteplici attività e soprattutto per l’immediata fiducia nella concessione dei locali che consentirono lo svolgimento delle primissime attività associative. Attendiamoci sarà presente con il neo presidente e co-fondatore Alfredo Pudano, a raccontare il percorso condiviso che ha portato alla pubblicazione di questo progetto editoriale.

Interverranno

Salvatore Modica (Presidente UNITRE)

Francesca Neri (Docente)

Pina De Felice (Docente)

Antonietta Caratozzolo (Docente)

Alfredo Pudano (Co-fondatore Attendiamoci ODV)

Coordina

Preside Franco Cernuto (Direttore Corsi UNITRE). Intermezzo musicale con la partecipazione dell’artista Nanni Barbaro e del Maestro Luisa Chiovaro. Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto all’Associazione Attendiamoci ODV con particolare riferimento alle attività del centro “Sottofondo Educativo” intitolato a Carmelo Chiovaro.