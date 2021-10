Reggio Calabria: Unimorfe querela per falso e diffamazione un sedicente gruppo facebook con il nome Unimorfe

18 Ottobre 2021 15:02

Presentata querela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria dalla dott.ssa Maria Saveria Modaffari

Il responsabile Area Europea di Unimorfe Marcus Friedrich intende comunicare che “sono pervenute all’ attenzione dell’ ente degli screenshot provenienti da un sedicente gruppo facebook che detiene anche il nome del nostro ente – mai autorizzato quindi violando la proprietà intellettuale del marchio – creato da un certo Guido Santilli nel quale gruppo vengono reiterate frasi ed azioni diffamatorie da parte del Santilli e da un tale Piero Ricchiuti alias Pietro Ricchiuti ai danni dell’ ente e della nostra ex referente dott.ssa Maria Saveria Modaffari. Si precisa che tali soggetti non hanno mai ottenuto alcun titolo di studio con Unimorfe ed altresì sono stati già denunciati in precedenza per truffa e falso dal nostro ente. Si specifica quindi l’ estraneità di Unimorfe ente estero a ciò che questi soggetti affermano all’ interno di questo ” sedicente gruppo ” e comunichiamo di aver provveduto a sporgere ulteriore denuncia presso le Procure Competenti e Polizia Postale richiedendo l’ apertura di un fascicolo di indagine . Congiuntamente è stata presentata querela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria dalla dott.ssa Maria Saveria Modaffari la quale non ha mai avuto alcun contatto con tali personaggi, i quali non si comprende il motivo , perpetrano continue minacce e vessazioni a mezzo social. Invitiamo pertanto a segnalarci alla nostra mail ufficiale info@unimorfeinternationaluniversity.education , qualsiasi informazione utile ad integrazione delle querele già sporte”.