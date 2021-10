Reggio Calabria, buche e divertimento: una bimba di Pistoia vede per la prima volta una pozzanghera e ci salta dentro

5 Ottobre 2021 16:35

Lo stupore di una bimba di Pistoia nel vedere per la prima volta una pozzanghera creatasi in una buca in strada: la piccola si diverte a giocare con uno dei tratti distintivi di Reggio Calabria

È proprio vero che il mondo visto con gli occhi dei bambini è sempre più bello, o forse sono gli adulti che crescendo perdono la magia e accentuano i lati negativi di ogni cosa. Un esempio pratico. Reggio Calabria, buche e pioggia: 3 parole che fanno venire i brividi ai cittadini. Quando piove il traffico si congestiona, l’acqua ristagna nelle strade e si vengono a creare dei veri e propri corsi d’acqua. In alcune zone le buche, disseminate ad arte in tutte le zone della città, si trasformano in veri e propri laghetti. E per i bambini diventano un’occasione di meraviglia e divertimento. Una nonna ha scritto alla redazione di StrettoWeb inviando la foto usata come copertina dell’articolo. Si tratta della sua nipotina, scesa da Pistoia, che non aveva mai visto una pozzanghera nella sua giovane vita: la piccola si è divertita a saltarci dentro e a giocare con gli schizzi d’acqua. “Una semplice foto descrive Reggio Calabria oggi. La mia nipotina arriva da Pistoia e non conosceva le pozzanghere. Che bambina fortunata“, il commento della signora. Una cosa va comunque sottolineata: ma quant’è strana Pistoia?! È normale non avere neanche una buca per strada e non aver mai visto voragini piene d’acqua nella totale indifferenza di chi dovrebbe provvedere alla manutenzione? Dai, sembra di non vivere nella stessa nazione…