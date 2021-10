Reggio Calabria, spaccio di stupefacenti in provincia: tre arresti a Taurianova

30 Ottobre 2021 09:44

Reggio Calabria, Polizia di Stato: tre arresti per stupefacenti effettuati dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova (Reggio Calabria) hanno tratto in arresto due fratelli di nazionalità rumena per spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva sostanza stupefacente e trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di circa 60 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, il secondo, invece, è stato individuato, all’atto della perquisizione locale estesa all’abitazione dell’arrestato in quanto convivente con il primo. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 22 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Il terzo pusher, invece, è stato arrestato dopo essersi costituito ed aver consegnato circa 140 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in tre involucri di cellophane, dichiarando di spacciare stupefacenti da circa tre anni e di volersi costituire alla Polizia. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nelle sua abitazione è stato rinvenuto vario materiale di confezionamento.