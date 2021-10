Reggio Calabria, topo morto in pieno centro: rischia di essere calpestato dai passanti [VIDEO]

22 Ottobre 2021 15:39

Altro topo avvistato in pieno centro a Reggio Calabria: giace senza vita e rischia di essere calpestato da qualche passante magari distratto

Un altro topo, ma non è il primo. Se fossero le riprese di Ratatouille, tutti felici e contenti, ma purtroppo non è così. A Reggio Calabria, ancora in pieno centro, l’avvistamento di un roditore che ha fatto una brutta fine: come si può vedere dal video in basso e dalla foto in evidenza dell’articolo, infatti, è morto. Ancor più grave è il fatto che questi si trovi in mezzo alla strada, in Via Osanna, e rischi di essere calpestato da qualche passante magari distratto, oppure dalla proprietaria dell’auto appostata proprio al suo fianco, come si può vedere nel video. Purtroppo ormai non si contano neanche più gli avvistamenti di questi animali in pieno centro, a dimostrazione delle condizioni igienico-sanitarie che vive la città.