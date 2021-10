Reggio Calabria, incuria al drive in di Pentimele: topi morti e spazzatura, cittadini nauseati [FOTO e VIDEO]

15 Ottobre 2021 12:58

Topi morti, spazzatura e acqua stagnante a pochi passi dal drive in vaccinale di Pentimele: cittadini nauseati, ennesimo caso d’incuria invisibile agli occhi di chi dovrebbe occuparsene

Una situazione a dir poco nauseante, come lo stato dei cittadini che segnalano alla redazione di StrettoWeb lo stato d’incuria in cui versa la zona esterna del Piazzale Ferrari di Pentimele. A due passi dal drive in vaccinale di Pentimele, luogo che dovrebbe rappresentare un presidio della sanità cittadina, si possono facilmente trovare topi morti su un letto di foglie, sacchi della spazzatura ammassati e maleodoranti, acqua stagnante. La zona è per altro vicina alla biglietteria e al palazzetto in cui gioca la Pallacanestro Viola, eccellenza sportiva della città che non merita un contorno del genere. Gli appelli dei cittadini cadono nel vuoto: chi di dovere sembra cieco e sordo alle situazioni di degrado della città.