Reggio Calabria, lieto fine per la “saga del tombino” a Santa Caterina: finalmente riparato dopo le segnalazioni a StrettoWeb [FOTO]

28 Ottobre 2021 12:23

Lieto fine per la profonda e toccante vicenda della “saga del tombino”, in via salita stazione a Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria: inserita nuova caditoia dopo le numerosissime segnalazioni alla nostra redazione

Tutto è bene quel che finisce bene. Lieto fine per la profonda e toccante vicenda della “saga del tombino”, in via salita stazione a Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria. Numerosissime, nelle ultime settimane, le segnalazioni alla redazione di StrettoWeb in merito a diverse problematiche: prima la perdita fognaria, perdurante un mesetto e poi fermata grazie all’intervento di Idroreghion, poi il tombino scomparso, con una recinzione a segnalare il pericolo. Questa mattina, per fortuna, è stato inserito un tombino nuovo. Problema risolto, dunque: niente più odore maleodorante e rischio di finire dentro la buca.