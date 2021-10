Reggio Calabria, il solito risveglio traumatico dopo la notte di pioggia: strade invase da rifiuti e detriti di ogni tipo [VIDEO]

14 Ottobre 2021 11:59

Reggio Calabria si risveglia traumatizzata dopo le piogge di questa notte: strade impraticabili tra rifiuti e detriti di ogni genere. Il video

Sembrerebbe essere stata oggetto di bombardamenti recenti, ma è meglio non scomodare termini ed epoche poco felici, perché negli ultimi giorni c’è chi ha strumentalizzato abbastanza su argomenti simili. Di certo, se un migrante che scappa dalla guerra sbarca a Reggio Calabria, pensa seriamente di fare dietrofront. Ma non è la guerra, per fortuna. La città dello Stretto, però, si risveglia – come sempre negli ultimi anni dopo notti di pioggia – traumatizzata: tombini ribaltati, rifiuti e detriti di ogni tipo, mastelli che “gareggiano” indisturbati e in picchiata verso Sud, spinti dal corso dell’acqua.

Il video qui di seguito è di questa mattina e fa riferimento ad una strada della zona Sud di Reggio Calabria, per la precisione Saracinello. La pioggia, come ormai d’abitudine dopo ogni forte acquazzone, ha lasciato i suoi ricordini, in tutti i sensi. Trascinati via i mastelli e con essi le buste di rifiuti fuori dalle case non raccolti da giorni. Per non dimenticare i tombini ribaltati, con conseguente espansione della fogna, e allagamenti vari, per via degli stessi detriti che tappano le arie di fuoriuscita dell’acqua piovana.