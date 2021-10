Reggio Calabria, la pioggia ha completato l’opera: manto stradale devastato crea un serio rischio per pedoni e automobilisti [FOTO]

27 Ottobre 2021 13:14

Reggio Calabria, la nota di un cittadino sulle condizioni critiche del manto stradale in tutta la città

Le intense piogge di questi giorni a Reggio Calabria hanno evidenziato ulteriormente i problemi presenti sulla rete stradale in città. La situazione è particolarmente insostenibile in tutta la città da nord a sud ma abbastanza critica nelle arterie più trafficate quali Via Ravagnese superiore-Saracinello, Prolungamento di Via Torrione, Corso Matteotti, Tratto Pentimele-Archi, Stazione Centrale-Via Barlaam e tante altre strade che vengono percorse quotidianamente con il rischio di distruggere le auto. Le condizioni del manto stradale in questi tratti sono tali da costituire un concreto rischio per gli utenti e per i loro mezzi, che siano questi ciclomotori o autovetture.

A poco sono serviti gli interventi di rattoppo degli ultimi anni, lì dove erano necessari interventi strutturali come il convogliamento delle acque piovane se non addirittura il completo rifacimento della pavimentazione stradale. Un altro punto non meno importante è quello della segnaletica stradale, che spesso è inadeguata e causa un ulteriore ostacolo al mantenimento dei servizi essenziali che dovrebbero essere una sicurezza per quei cittadini, utenti e contribuenti che ne pagano la lacunosa manutenzione. Sarebbe infine auspicabile che alcuni interventi di riparazione o di messa in posa della fibra ottica venissero svolti con maggiore attenzione. Tale nota vuole essere l’ennesima testimonianza di una cittadinanza esausta che si ritrova ad ambire alla normalità di un servizio funzionante come fosse un sogno irraggiungibile.