Reggio Calabria, che incubo atterrare all’Aeroporto dello Stretto: la testimonianza dell’ennesima disavventura vissuta stanotte dai passeggeri

7 Ottobre 2021 11:23

Il volo Alitalia AZ 1195, diretto a Reggio Calabria e proveniente da Milano, ieri si è fermato a Lamezia Terme per cause legate all’orario e al maltempo: la segnalazione di un passeggero

Ennesima disavventura avvenuta questa notte e registrata dai passeggeri che usufruiscono dell’Aeroporto Tito Minniti. Il volo Alitalia AZ 1195 proveniente da Milano ieri si è fermato a Lamezia Terme. “Alle 00.07 l’Aeroporto di Reggio Calabria non ha potuto ricevere i passeggeri provenienti da Linate per l’orario e la scarsa visibilità”, racconta un lettore ai microfoni di StrettoWeb. Le criticità dello scalo sono evidenti ormai da molto tempo, il silenzio delle compagnie aeree e delle istituzioni sicuramente non aiuta. “Una volta arrivati a Lamezia abbiamo dovuto utilizzare mezzi di fortuna (taxi, macchine private) prima che Sacal mettesse a disposizione idonei pullman per il trasferimento a Reggio. Ora l’analisi che tocca fare è questa: la defunta Alitalia non si rende conto che, ogni sera questo volo è in ritardo? E non solo questo… c’è un aereo solo che fa la spola da Roma e Milano per tenere le relazioni”, commenta ancora il passeggero esasperato.