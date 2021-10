Reggio Calabria, Sofo preoccupato per i dipendenti dell’aeroporto: “Enac e Sacal si sveglino”. E sui fondi del Pnrr: “Carfagna dice una bufala”

1 Ottobre 2021 19:03

L’intervento ai nostri microfoni dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo sui problemi registrati all’aeroporto di Reggio Calabria e sugli investimenti del Governo per le infrastrutture

“Ho parlato con circa 40 dipendenti aeroportuali che dal 15 ottobre non sapranno più se lavoreranno ancora. C’è stata una gestione cattiva del Governo, Alitalia e Ita”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo oggi in visita presso lo scalo Tito Minniti di Reggio Calabria prima di essere presente in un evento organizzato nella sede di Giovanna Cusumano, candidata alle imminenti elezioni Regionali. Una normativa europea ha mandato allo sbando questi lavoratori, che ad oggi non hanno avuto risposte: “devo registrare purtroppo l’assenza totale di Sacal e Enac, chiede loro di svegliarsi perché queste famiglie sono totalmente allo sbando”, ha affermato ancora Sofo.

“Abbiamo bisogno di una Regione guidata da gente competente e di partiti che sappiano come costruire il futuro della Calabria – prosegue Sofo – . Sono qui per parlare della presenza dell’Europa, delle battaglie che vogliamo portare avanti per Cosenza e Crotone. Insieme a Giovanna Cusumano stiamo pensando di chiedere l’istituzione di un’agenzia per la tutela dei beni archeologici, esattamente come esiste in altri territori, è questo il modo di portare sviluppo, infrastrutture e sviluppo”. L’europarlamentare ha infine criticato il Governo Draghi sulla questione del Pnrr e sui fondi che saranno destinati al Sud: “si sono dette solo chiacchiere. Quando il Ministro Carfagna afferma che il 40% dei fondi sarà destinato al Meridione dice una bufala”. Di seguito l’intervista completa.