20 Ottobre 2021 15:53

Reggio Calabria: sit-in del “Comitato per la tutela del diritto al lavoro” a Piazza Camagna e Piazza Italia a tutela del diritto alla tutela della dignità sul posto di lavoro

Al fine di tutelare il diritto alla tutela della dignità sul posto di lavoro, associazioni indipendenti e liberi cittadini si sono costituiti nel “Comitato per la tutela del diritto al lavoro”. A tal fine sono state disposte e organizzate una serie di “sit-in” a Reggio Calabria autorizzati al fine di evidenziare le attuali forme di lesione al lavoro, nonché alla dignità dei lavoratori tutti. In tale contesto verranno inoltre rese utili informazioni e supporto attivo a tutti quei lavoratori attualmente in difficoltà.

Il sit-in si terrà con la seguente calendarizzazione:

21 ottobre 2021 dalle 9.00 alle 14.00 in piazza Camagna;

22 e 23 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 20.00 in Piazza Italia.