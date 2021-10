Reggio Calabria: siglato un accordo quadro tra l’ATC RC1 e Associazione Italiana Agricoltura Biologica

15 Ottobre 2021 10:35

È stato siglato pochi giorni fa l’accordo quadro tra l’ATC RC1 e l’AIAB Calabria (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) che sancisce l’inizio di una collaborazione del tutto innovativa nel panorama venatorio calabrese. Fortemente voluto dal presidente Ing. Rocco Palamara e dal tecnico faunistico Giuseppe Martino, l’accordo permetterà alle parti di cooperare sul territorio di competenza dell’ATC RC1 attraverso la programmazione, la progettazione e lo sviluppo di azioni strategiche volte al ripristino di habitat particolarmente interessanti per la biodiversità e, di conseguenza, per la fauna di interesse venatorio. L’opportunità di partecipare a bandi comunitari nonché la collaborazione con fondazioni private in progetti di respiro internazionale, permetterà così di realizzare interventi funzionali in ambienti montani e collinari all’interno delle aziende agricole ma, soprattutto, sulle superfici ormai abbandonate da decenni. “Al giorno d’oggi – afferma il Presidente dell’ATC RC1 Ing. Rocco Palamara – risulta evidente e quanto mai necessario come gli Ambiti Territoriali di Caccia non si possano occupare esclusivamente della mera attività venatoria ma di tutte le realtà ad essa connesse. Parlo quindi dell’ambiente e dell’agricoltura, così come la cura del territorio e la lotta all’abbandono dei terreni montani. In tal senso quindi di concerto con il Comitato di Gestione abbiamo promosso l’accordo di collaborazione con AIAB al fine di mettere in rete sinergie e competenze per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e di pari passo dell’attività venatoria che ad oggi si sta via via riducendo nella sola caccia al cinghiale. Ringrazio infine il Presidente Luis J. Urra Hernandez per la sensibilità mostrata verso il monto venatorio tutto”. È noto infatti che la gestione del territorio passa anche attraverso il ripristino ed il mantenimento dei diversi ambienti paesaggistici. In tal caso, il corretto svolgimento delle pratiche agro-pastorali estensive rappresenta la prima forma di gestione e conservazione della biodiversità, in particolar modo quella legata ai paesaggi agro-pastorali. Ad ulteriore conferma dell’interesse dell’ATC RC1 verso il proprio territorio si inserisce l’adesione dello stesso Ente al biodistretto Grecanico, un’area geografica dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo. Grazie ad AIAB Calabria, quello dell’area Grecanica è il secondo Bio-Distretto Europeo multi-vocazionale (Agricolo, Ambientale, Culturale, Sociale, Eco-turistico, Enogastronomico), che ha messo in rete gli operatori di tutti i settori interessati, valorizzando le peculiarità del territorio. Continua quindi l’operato dell’ATC RC1 che grazie alla consapevolezza ed alla dinamicità progettuale sta svolgendo sempre più un ruolo attivo nei confronti dei propri cacciatori e del territorio.