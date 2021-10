Reggio Calabria, niente più tavole di legno: dopo la segnalazione di StrettoWeb, la voragine di Via Cappuccinelli viene sistemata “alla buona”

24 Ottobre 2021 11:38

Dopo la segnalazione di StrettoWeb, in Via Cappuccinelli niente più tavole di legno

Si sperava che fosse un intervento risolutivo e definitivo. Nulla di tutto questo. Da una soluzione “alla buona” ad una “tampone” (per il Green Pass?). Che è poi la stessa cosa. Dopo la segnalazione di StrettoWeb di ieri in Via Cappuccinelli, al centro di Reggio Calabria, relativa alla presenza di due tavole di legno lunghe all’interno di un’enorme e profonda voragine, pericolosa per auto, motociclisti e passanti, è stato “risolto” il problema. Niente più tavole di legno, ma solo una recinzione intorno alla buca con una rete. E svanisce anche il sogno che quei due pezzi di legno potessero diventare due bambini veri…