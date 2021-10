Reggio Calabria: sabato all’Istituto De Blasi ecografie gratuite per prevenzione del tumore al seno [INFO e DETTAGLI]

21 Ottobre 2021 17:26

Reggio Calabria, Fierce Woman APS organizza, in collaborazione con l’Istituto De Blasi, l’evento “Pink” per contribuire alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno

Sinergia proficua tra l’associazione ‘Fierce Woman APS’, sempre attenta alle tematiche sociale che riguardano il mondo femminile, e l’Istituto Clinico De Blasi, struttura d’eccellenza del territorio reggino, riconosciuto a livello nazionale tra i più avanzati del settore. Nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione oncologica, ‘Fierce Woman APS’ organizza, in collaborazione con l’Istituto De Blasi, l’evento ‘PINK’ per contribuire alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Tematica questa che, a causa dell’emergenza covid, assume un significato ancora più rilevante sul fronte della prevenzione e della diagnostica.

La diagnosi precoce, infatti, resta l’arma fondamentale per combattere la malattia prima ancora che si manifesti. Il cancro al seno è la neoplasia più comune nelle donne in tutto il mondo: ne colpisce una su nove. In Italia, solo nel 2019, sono state registrate circa 53 mila nuove diagnosi. Attualmente non ci sono conoscenze sufficienti sulle cause del tumore al seno. Oggi vengono colpite sempre di più le donne under 50 e la familiarità continua a essere un fattore di rischio decisivo. Quindi la diagnosi precoce e accurata della malattia rimane una procedura indispensabile. Quando il cancro al seno viene rilevato precocemente e sono disponibili trattamenti mirati, efficaci e tollerabili e ci sono buone probabilità che possa essere curato. Infatti, grazie ai continui progressi della ricerca e alla crescente attenzione e consapevolezza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata, fino ad arrivare all’87%.

Ed è per questo che l’intera ‘Fierce Woman APS’, presieduta da Laura Pizzimenti, vicepresidente Angela Faraone, Adele Briganti segretario con il direttivo – composto Paola Redi, Natalia Spanò , Laura De Stefano, Maria Rita Sciarrone e tutte le madrine– ha organizzato l’iniziativa in quanto la stessa si pone in linea con la mission dell’associazione. Da oltre un anno infatti, ‘Fierce Woman APS’ pone al centro della propria attività l’attenzione nei confronti delle donne e nel corso del tempo ha già sostenuto diverse campagne nazionali e iniziative locali. Adesso quindi sposa con entusiasmo e impegno ‘PINK’ che si svolgerà sabato 23 ottobre dalle ore 14.30 presso l’Istituto clinico ‘De Blasi’ dove verranno effettuate ecografie gratuite al seno per tutte quelle donne che hanno effettuato la relativa prenotazione. Dalle ore 19, presso il ‘Piccolo Auditorium Lamberti Castronuovo’ si svolgerà infine, il convegno informativo con medici specializzati che daranno informazione sul tumore al seno, sull’autopalpazione e risponderanno alle domande dei presenti. L’ingresso avverrà in ottemperanza delle normative che disciplinano la gestione dell’emergenza sanitaria. Si ringrazia per il sostegno all’evento gli sponsor ‘F3 Motors’, ‘Bise Style Digital Agency’, Caffè Mauro, ‘Cormaci Wine e Spirits’, ‘Laurendi Dolci Feste’.