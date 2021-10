Reggio Calabria: revocata l’ordinanza che vietava l’uso dell’acqua nel Centro storico

8 Ottobre 2021 15:16

Reggio Calabria, la nota del Comune sulla revoca dell’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria attraverso una nota informa i cittadini che è stata revocata l’ordinanza che vietava l’uso dell’acqua in centro.

“Vista l’Ordinanza sindacale n. 29 dello 08.05.2018, con la quale, a seguito di nota dell’ASP Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione prot.n. 751/ Sian del 04.04.2018 che comunicava gli esiti sfavorevoli delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale A.R.P.A.Cal. “in Via corso Garibaldi presso la Galleria Caminiti e in Largo Morisani al centro città e che gli stessi campioni risultavano non conformi ai sensi del D.Lgs. n.31/2001 e s.m.i. a causa della presenza oltre i limiti tabellari degli ioni Sodio, Cloruro e Ferro”, veniva ordinata l’inibizione temporanea dell’acqua al consumo alimentare nelle aree come sopra individuate e veniva, altresì, ordinato al settore “UPI Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP”, di disporre l’adozione delle misure finalizzate al contenimento dei parametri come previsto dal D.lgs. 31/2001, la revisione dei serbatoi e le relative fonti di adduzione e la clorazione continua delle acque al serbatoio regionale denominato Trabocchetto;

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione prot. n. 1531/ Sian del 05/10/2021, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 01847173. E del 05.10.2021, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale ARPACAL nelle date 19.07.20021 – 20.07.2021 e 06- 08 – 10.09.2021 “in Viale Boccioni – Via Benassai -Via Cardinale Portanova – Piazza De Nava -Via Palamolla – Via Nino Bixio – Via Marsala – Via San Francesco, Largo Morisani, Via Prolungamento Aschenez, Corso Garibaldi Sede BNL – Civico 19 Via Correttori -Via Gaspare del Fosso – Via Miraglia c/o Sede Banco di Napoli” ed è stato comunicato che ” Gli esiti analitici dei campioni succitati risultano favorevoli, essendo i valori di parametro conformi ai requisiti richiesti dal D.lgs. 31/2001 e s.m.i.. Pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano e può essere revocata l’Ordinanza citata in oggetto”;

Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D. Lgs. n° 2067/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Il SINDACO, con propria Ordinanza n. 59 DEL 08/10/2021, ORDINA la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 29 dell’ 08.05.2018 prot. n. 72839 del 08.05.2018″.