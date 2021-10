Reggio Calabria, recintata la voragine a Santa Caterina dopo che un’auto ci è finita dentro questa mattina [FOTO]

25 Ottobre 2021 16:10

Una soluzione alla buona dopo la disavventura di questa mattina: recintata la voragine a Santa Caterina dopo che un’auto ci è finita dentro qualche ora fa

Tombini dispersi ed ennesima auto dentro la voragine. Nuovo capitolo della “saga del tombino” dopo la segnalazione di questa mattina a StrettoWeb. In via salita stazione a Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria, in seguito alla perdita fognaria perdurante da settimane, è intervenuta Idroreghion a risolvere il problema. Caditoia e rispettivo basamento, però, non ci sono più, e questa mattina una macchina è finita con una ruota dentro la buca. Dopo che alcuni cittadini hanno aiutato l’auto a liberarsi, poco fa c’è stato un altro intervento “tampone” per recintare l’area. Nessun tombino sostitutivo, dunque, per ora, ma soltanto una soluzione “alla buona”, come si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo.