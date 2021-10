Reggio Calabria: proficuo incontro fra l’ufficio del garante metropolitano e l’arcivescovo Morrone

11 Ottobre 2021 10:17

Incontro tra l’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova Fortunato Morrone

Proficuo incontro tra l’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova Fortunato Morrone. Infatti, il dialogo avutosi in Arcidiocesi fra il Garante Emanuele Mattia e l’alto prelato, al quale hanno contribuito i componenti dell’Ufficio Tiziana Tiziano e Carmelo Caridi, ha posto le basi per un percorso condiviso a tutela e valorizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio dell’arcidiocesi, con le due parti che hanno manifestato la ferma volontà di impegnarsi in azioni sinergiche e coordinate ciascuna nelle proprie funzioni e rispettando gli ambiti altrui. In questa occasione, c’è stata una prima interlocuzione sul mondo dei più piccoli, specialmente in termini di analisi. Ma sono emerse anche proposte che verranno prossimamente approfondite per essere così messe in campo a loro sostegno.