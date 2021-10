Reggio Calabria: Polizia Penitenziaria trova droga nel coperchio di una padella e un cellulare all’interno del carcere di Arghillà

10 Ottobre 2021 10:00

Reggio Calabria, brillante operazione della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Arghillà

“Il Coordinatore Regionale Fabio VIGLIANTI, unitamente al Vice Segretario Regionale Luigi BARBERA, comunicano la brillante operazione svolta dal personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà, che nella giornata dell’8 ottobre u.s., ha effettuato una solida attività di controllo e prevenzione, finalizzata al rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno dell’istituto penitenziario. L’operazione ha permesso di rinvenire un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente ben occultata da un detenuto all’interno di un coperchio per padella”. Lo afferma in una nota il Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe Fabio VIGLIANTI.

Nel prosieguo dell’operazione, inoltre, il personale di Polizia penitenziaria dava ulteriore prova di astuzia e competenza, intuendo che il detenuto potesse detenere altra sostanza stupefacente, procedeva ad un ulteriore controllo capillare della stanza, rinvenendo anche un telefono cellulare completo di carica batteria. Al personale in servizio presso la Casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà il ringraziamento e le congratulazioni di questa Segreteria Regionale per il brillante risultato ottenuto. Questa Organizzazione sindacale si augura che la Direzione abbia attivato tutte le procedure per il riconoscimento di una lode in favore del personale di Polizia intervenuto all’operazione”.