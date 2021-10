Reggio Calabria, perdite idriche in via Monsolini: a pochi passi dal Waterfront i cittadini sono senz’acqua! [VIDEO]

23 Ottobre 2021 11:30

Perdite idriche segnalate in via Monsolini a Reggio Calabria: ironia della sorte, a pochi passi dal Waterfront i cittadini sono senz’acqua

L’acqua finisce per riversarsi ai bordi delle strade mentre i cittadini ne lamentano l’assenza nei rubinetti delle proprie abitazioni. Succede in via Monsolini, in pieno centro a Reggio Calabria. Alcuni cittadini hanno segnalato alla redazione di StrettoWeb dei disservizi idrici presenti da qualche mese in zona: a causa di alcune perdite idriche, l’acqua fuoriesce in strada e gli abitanti della zona ne lamentano la carenza nelle proprie case. Ironia della sorte, il tutto a pochi passi dal nuovo Waterfront, l’opera che porta il termine “acqua” nel proprio nome.