Reggio Calabria, continua la “saga del tombino” a Santa Caterina: perdita fognaria sistemata, ma la caditoia è sparita e un’altra auto è finita dentro [FOTO e VIDEO]

25 Ottobre 2021 13:39

Perdita della fogna sistemata, ma caditoia e basamento sono spariti: continua la “saga del tombino” in via salita stazione a Santa Caterina, zona nord di Reggio Calabria

Se ce la raccontassero faremmo fatica a crederci, perché sembra una barzelletta. In realtà, però, è tutto vero. Barzelletta forse no, ma saga. La “saga del tombino”. Prosegue questa storia poco felice in via salita stazione a Santa Caterina, zona Nord di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, su StrettoWeb, vi avevamo raccontato della triste vicenda legata alla perdita fognaria che si protraeva da settimane e che aveva anche fatto ribaltare un tombino.

Bene, adesso la vicenda stessa ha conosciuto un altro capitolo. La perdita, infatti, è stata sistemata dopo l’intervento di Idroreghion, ma della caditoia e del rispettivo basamento neanche l’ombra. Sono spariti, non ci sono. Dispersi o forse rubati. Quindi, nonostante il problema della fogna risolto, la buca è rimasta e un’altra auto (l’ennesima) ci è finita dentro, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo e dai due video in basso. In uno dei due si può vedere l’intervento di alcuni cittadini che hanno permesso alla stessa auto di liberarsi.