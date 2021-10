25 Ottobre 2021 16:25

Reggio Calabria, perdita d’acqua in Via Villini Svizzeri ha creato una pericolosissima voragine: le immagini

Ennesima segnalazione di una perdita d’acqua in pieno centro a Reggio Calabria. In questo caso, precisamente nella salita della scuola Giovanni Pascoli, nella strada verso Via Villini Svizzeri. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, si è creata una enorme voragine proprio accanto al marciapiede, in cui è addirittura ben visibile il tubo. Inutile sottolineare il grave pericolo per chiunque passi di lì a piedi.