Reggio Calabria, l’Oratorio Itinerante fa tappa a Diminniti domenica 10 ottobre

9 Ottobre 2021 11:29

Dopo Gallico e San Giovanni, un nuovo appuntamento con le escursioni tra natura e fede: l’Oratorio Itinerante arriva a Diminniti il 10 ottobre

E’ tutto pronto per la seconda tappa delle “passeggiate ecologiche tra natura e fede alla scoperta del nostro territorio”. Dopo l’escursione da Gallico a San Giovanni di Sambatello, l’Oratorio Itinerante questa volta percorrerà le meraviglie naturalistiche del territorio di Dimminiti, periferia collinare nord di Reggio Calabria. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre 2021 e nasce ancora una volta dalla collaborazione tra l’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco” di Gallico e l’Oratorio Parrocchiale “San Sebastiano Martire” di Diminniti.

Anche in questa seconda tappa, l’escursione è aperta a chiunque volesse partecipare ed il programma prevede il raduno alle ore 14.45 in Piazza delle Grazie a Gallico Superiore, dinanzi il Santuario ed il Parco della Mondialità. Alle ore 15.00 è previsto il trasferimento con le automobili verso il paese di Diminniti e alle ore 15.45 prenderà il via l’escursione sotto la guida esperta di Salvatore Musca. Nel corso della passeggiata, che soste comprese durerà circa tre ore, non mancheranno momenti di convivialità, allegria, confronto, preghiera e spiritualità. Per la partecipazione all’iniziativa, totalmente gratuita, basta presentarsi alle ore 14.45 di domenica 10 ottobre muniti di zainetto, scarpe con fondo antiscivolo, maglia di ricambio, felpa, merenda e acqua. I bambini dovranno necessariamente essere accompagnati dai genitori ed in caso di pioggia l’escursione sarà annullata e rinviata a data da destinarsi.

L’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco”, animata dal carisma e dal sistema educativo del Santo dei giovani, è costituita dalla Famiglia Salesiana che per quasi sessant’anni ha composto la comunità delll’Oratorio don Bosco di Gallico: salesiani cooperatori, exallieve, PGS Aurora Gallico, animatori, simpatizzanti e volontari.

L’Oratorio Parrocchiale “San Sebastiano Martire” di Diminniti, nato nel 2010, è un piccolo punto di incontro e comunione sulla strada del “crescere insieme” per donare alla comunità esperienze di vita e opportunità di crescita e per accompagnare le giovani generazioni su un cammino di fede, speranza e carità attraverso la preghiera, il teatro, la musica, lo sport ed il tempo libero.

Per informazioni più dettagliate è possibile visitare le pagine facebook Oratorio “Don Bosco” di Gallico e Oratorio “San Sebastiano Martire” Diminniti.