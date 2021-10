Reggio Calabria, nasce la nuova casa del marketing della Pallacanestro Viola: il 28 ottobre la presentazione

26 Ottobre 2021 16:48

“La Casa dei 100”, nuovo progetto di marketing firmato Pallacanestro Viola: giovedì la presentazione ufficiale presso la sede reggina di Confindustria in via Torrione 96

È arrivato il momento del rilancio del basket a Reggio Calabria e delle ambizioni della Pallacanestro Viola. È arrivato il momento di costruire una Casa che sia fatta per durare, per sostenere non solo la Viola ma uno sviluppo a 360 gradi del territorio.

Nasce “La Casa dei 100”, un nuovo progetto di marketing e B2B firmato Pallacanestro Viola. I dettagli saranno illustrati dal Marketing Strategist della società neroarancio Sandro Santoro nella conferenza stampa di giovedì 28 ottobre alle ore 18.30, presso la sede reggina di Confindustria, in via Torrione 96.

Accanto a Santoro, oltre naturalmente al presidente della Viola Carmelo Laganà, al presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e al presidente di Confidustria Reggio Domenico Vecchio, interverranno per un saluto in videoconferenza anche il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci e quello della Lega nazionale pallacanestro Pietro Basciano.

Una buona occasione per approfondire l’importanza che lo sport e la Viola ricoprono per la Città di Reggio Calabria, la sua Provincia e le comunità, oltre a un segnale di attenzione al mondo imprenditoriale e commerciale dell’intero territorio che attraverso lo sport può avere visibilità, crescita e sviluppo di rapporti commerciali.

È arrivato il momento di costruire le fondamenta di una nuova Casa.