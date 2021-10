Sbarca anche a Reggio Calabria il movimento politico Forza del Popolo: “città in pessime condizioni, sentirete parlare di noi ma non siamo il nuovo M5S”

8 Ottobre 2021 12:07

A Reggio Calabria sbarca il movimento Forza del Popolo: le parole del segretario generale Lillo Massimiliano Musso

Anche a Reggio Calabria sbarca “Forza del Popolo”, un partito nazionale nella forma di una confederazione di federazioni regionali che mettono insieme associazioni politiche di base. L’organo sovrano è l’assemblea generale di tutti gli iscritti al partito, che ieri sera si sono incontrati per dar via al movimento politico anche nella città dello Stretto. Si tratta di “un laboratorio democratico che persegue il miglioramento delle condizioni umane, sociali ed economiche – si legge sul sito ufficiale del partito – attraverso la progressiva destrutturazione del “potere dello stato” e la contestuale ricostruzione del sistema istituzionale in “organi a servizio del cittadino”. Capisaldi del movimento sono la riaffermazione del primato della coscienza personale, della sovranità popolare e della sovranità monetaria, il federalismo nazionale e l’autonomia dei Comuni, la concezione universalistica dei diritti dell’Uomo e il diritto di autodeterminazione dei popoli”.

“Questa Regione bistrattata non esprime il suo massimo potenziale – rivela ai nostri microfoni Lillo Massimiliano Musso, segretario generale Forza del Popolo – Dalla Calabria l’Italia si aspetta il meglio perché la Calabria è l’Italia e qualcuno forse se n’è dimenticato. La posizione geografica che possiede non può far sì che venga trattata con i piedi, lo dico da siciliano che ha vissuto in Calabria. Qua a Reggio ho trovato una meravigliosa natura ma delle condizioni pessime. Non conosco bene le situazioni della politica locale, ma non è possibile che una città come Reggio possa avere questo dislivello rispetto ai canoni messinesi. Carta per terra, strade dove ci si perde, curve a V. Ho notato che dove c’è il privato è tutto bello, dove c’è il pubblico invece no. I cittadini di Reggio cominceranno a sentire parlare di Forza del Popolo, non siamo il Movimento 5 Stelle 2.0, ma i testimoni morali dei padri costituenti”.