Reggio Calabria, l’Associazione Modellisti Reggini presenta la “Mostra di modellismo” [INFO e DETTAGLI]

5 Ottobre 2021 15:47

L’Associazione Modellisti Reggini presenta la “Mostra di modellismo” presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni il prossimo 10 ottobre 2021

Per tutti gli amanti del modellismo si terrà a Reggio Calabria un evento da non perdere. Domenica 10 ottobre 2021, presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni sito a Pentimele, l’Associazione Modellisti Reggini presenterà la “Mostra di Modellismo“. Fra le varie esposizioni sarà possibile ammirare anche quella del plastico sociale dedicato alla stazione di Villa San Giovanni Cannitello anni ’70 in scala 1:87. Gli orari d’ingresso sono i seguenti: in mattinata dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:30.