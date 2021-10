Reggio Calabria, Morisani (Stanza 101) sulla vittoria del Centro/Destra alle Regionali: “fiducioso che scelte fruttuose ricadranno sul governo del territorio”

16 Ottobre 2021 11:55

Morisani: “ l’impegno d’onore assunto dall’on.le Giannetta nei riguardi degli interessi di Reggio Metropolitana sarà onorato anche se non occuperà uno scranno in Consiglio Regionale”

“La vittoria elettorale del centrodestra calabrese e la significante affermazione, seppur non eletto, del candidato Giannetta sono ambedue sinonimi coincidenti di volontà degli elettori; che vanno onorati e soddisfatti nelle determinazioni sancite dal voto e dalla preferenza”. Lo afferma Pasquale Morisani – espressione di vertice dell’associazione metapolitica “Stanza 101” e del cartello elettorale “AmaReggio” – che aggiunge: “questa Provincia e questa Città, orfane di futuro, hanno affidato ancora una volta alla coalizione di centrodestra – pur nella minimalità dell’affluenza alle urne – la fiduciaria prerogativa di governo del territorio, nella probante certezza che il centrosinistra abbia ampiamente dimostrato l’incapacità di crearsi un modello gestionale che sia contrassegno politico, in quanto discendente da un percorso dottrinario e da un processo di scelte e di indirizzi programmatici e progettuali. Vi è da “confessare” che ancora una volta gli elettori sono stati generosi con il centrodestra calabrese, che in alcune realtà appare rissoso nei partiti e nei gruppi consiliari, talvolta “donabbondiesco” nella funzione di controllo e di opposizione dove non è maggioranza, in alcune aree intollerante alla corretta dialettica di partito”.

“Siamo sicuri – continua Morisani – che l’ottima rappresentanza di centrodestra eletta in Regione Calabria determinerà una disciplina politica da cui discenderanno fruttuose ricadute sia nel governo del territorio, che nel governo dei partiti di coalizione, dove talvolta velleità e convenienze indebite creano commistioni ed ostracismi. Coincidente ad una chiara volontà degli elettori – afferma Morisani – appare la fiducia che una larga parte degli elettori del suo partito – (e l’area associativa e militante che noi rappresentiamo quale realtà esterna al partito dell’eletto) – hanno dato al candidato non eletto on.le Giannetta; e ciò su precise e conclamate intenzioni procedurali, sia in alveo politico riguardo il “ruolo baricentrico” che spetta alla Città Metropolitana nell’assetto di potere regionale; sia per quanto attiene alla improcrastinabile rigenerazione della logica dei ruoli e delle agibilità politiche a Reggio e nel Reggino”.

“Crediamo – ha concluso Morisani – che l’impegno d’onore assunto dall’on.le Giannetta nei riguardi degli interessi di Reggio Metropolitana sarà onorato anche se non occuperà uno scranno in Consiglio Regionale; e troverà convergenti tutti i partiti della coalizione di centrodestra; per cui da subito l’associazionismo reggino, la società civile, le persone perbene per etica e non per censo, potranno farne riferimento sollecitandolo ad azioni concrete – anche attraverso un rinnovato dinamismo del suo partito – rivolte al diritto al futuro della Città e dei Reggini. Noi ci saremo – aldilà dei partiti e dentro la coalizione di centrodestra – non solo con attività culturali ma anche con azioni militanti – nella certezza che questa Città e questa Terra siano parte del nostro onore”.