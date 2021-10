Reggio Calabria, Milia infiamma il Consiglio Comunale: “dopo un anno dalle elezioni nulla è cambiato nella vita dei reggini”

27 Ottobre 2021 16:30

“L’esasperazione aumenta, il disagio aumenta, ma noi continuiamo a parlare di cose che non riguardano dei problemi quotidiani della città”, ha affermato Federico Milia nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

E’ passato un anno dall’inizio del ‘secondo tempo’ del Sindaco Giuseppe Falcomatà, ed è su questo che il Consigliere Federico Milia ha iniziato il suo intervento nel corso del Consiglio Comunale odierno. “A distanza di un anno dall’insediamento della nuova giunta, ho chiesto al Sindaco cosa secondo lui è cambiato nella vita dei reggini, ho chiesto quali passi in avanti secondo lui ha fatto Reggio Calabria, ho chiesto di farsi un esame di coscienza in merito alle condizioni nelle quali sopravviviamo tutti. Ho chiesto del perché le proposte e le idee che presentiamo non vengono neanche prese in considerazione e che si continua imperterriti a non ascoltare l’urlo di aiuto proveniente dalla nostra Città”, ha affermato.

“Proviamo a fare un giro in città, ad ascoltare cosa ne pensa la gente. Al di là dei corridoi umanitari per l’Afghanistan, che ci possono stare, nella vita dei reggini cosa è cambiato. L’esasperazione aumenta, il disagio aumenta, ma noi continuiamo a parlare di cose che non riguardano dei problemi quotidiani della città. Il Consiglio Comunale lo facciamo ogni 3 mesi e se andiamo a leggere i punti all’ordine del giorno ce ne sono soltanto due che concretamente intervengono sulla vita dei cittadini. Ditemi voi, se ci vogliamo dare una svegliata”, conclude Milia.