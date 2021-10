Reggio Calabria, maxi rissa tra ragazzini sul Lungomare. Falcomatà pubblica il video: “per la prossima estate in via marina rivedremo tutto”

18 Ottobre 2021 11:27

Reggio Calabria, la maxi rissa è stata sabato 16 ottobre sul Lungomare

“Quando sabato scrivevo che esiste un enorme problema educativo nella nostra città che ci vede tutti coinvolti, qualcuno ha preferito ironizzare. Guardate quello che è successo quel giorno sul Lungomare fuori da uno dei lidi, prima dell’intervento della Questura. Non è normale, non possiamo rimanere indifferenti, non è degno della nostra Reggio. Bisogna insistere con la rete delle alleanze educative che tanto bene ha fatto in passato. Allo stesso tempo chiederò al Prefetto la convocazione di un comitato ordine e sicurezza. E probabilmente bisognerà ripensare le modalità di utilizzo di questi spazi per la prossima estate”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.