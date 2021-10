29 Ottobre 2021 12:20

Reggio Calabria, la zona di Ciccarello è stata controllata dai Carabinieri da questa mattina

E’ terminata da pochi minuti un’operazione dei Carabinieri nel quartiere di Ciccarello, a Reggio Calabria. I militari questa mattina hanno setacciato tutta la zona a sud della città per controlli di routine e per la sicurezza dei cittadini in un’area difficile e degradata, ma al tempo stesso densamente abitata. La zona è stata blindata e sotto controllo per ore con diverse pattuglie dei Carabinieri che hanno controllato tutto il quartiere.