Reggio Calabria: martedì prossimo il dott. Enzo Amodeo a “Medicina in Diretta” [VIDEO]

15 Ottobre 2021 12:34

Reggio Calabria: il dott. Enzo Amodeo martedì 19 ottobre alle 15:30 ospite di “Medicina in Diretta” su Reggio Tv

Martedì 19 ottobre alle 15:30, il dott. Enzo Amodeo, direttore U.O.C. Cardiologia/UTIC P.O. Polistena, sarà ospite di “Medicina in Diretta” su Reggio Tv, per discutere di questioni cardiologiche. In basso il VIDEO completo.