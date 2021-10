Reggio Calabria, macchina nella buca di Via Gaetano Sardiello: uomini robusti fanno da contrappeso per farla uscire [GALLERY]

7 Ottobre 2021 12:11

Un’altra macchina finisce nella buca di Via Gaetano Sardiello nel quartiere Gebbione: due uomini robusti aiutano il conducente a farla uscire

Quando chi di dovere non si occupa di risolvere i problemi della città, sono i cittadini stessi a doversi rimboccare le maniche per togliersi dai guai. Ancora una volta protagonista la buca di via Gaetano Sardiello in zona Gebbione, ormai parte integrante del manto stradale, visto che da quasi un anno gli abitanti di zona segnalano il disservizio e nessuno se ne occupa. Quest’oggi, verso le 11:30, un’altra macchina, una Nissa Juke grigia, è finita dentro la buca. Il forte rumore ha attirato diverse perse che, una volta sinceratesi delle condizioni del guidatore, gli hanno dato una mano ad uscire. Secondo quanto raccontato dai testimoni che hanno assistito alla scena, due persone robuste hanno fatto da contrappeso, cercando di sollevare la parte della macchina finita nella buca. A quel punto il guidatore ha potuto fare retromarcia e passare oltre. Almeno questa volta non si può dare di certo la colpa ai cittadini che meritano solo un applauso…