Reggio Calabria, l’ufficiale della Polizia Locale Agostino Ciccolo saluta il Corpo dopo 35 anni

Reggio Calabria: l’ufficiale Agostino Ciccolo dopo 35 anni di servizio svolti prima da sottufficiale e poi da Ufficiale, è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età

Nella giornata di ieri, presso il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria, l’ufficiale Agostino Ciccolo, ha voluto rivolgere un saluto di commiato al Corpo. Dopotutto 35 anni di servizio infatti, svolti prima da sottufficiale e poi da Ufficiale, è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Durante la sobria ma toccante cerimonia, svoltasi nella rigorosa osservanza delle misure anticovid, i colleghi ed il Comandante hanno ricordato la dedizione e l’attaccamento al dovere, consegnando all’ufficiale una targa ricordo, segno tangibile dell”apprezzamento per la lunga l’attività espletata nelle varie articolazioni del Corpo. L’augurio che la nuova fase della vita di Agostino possa svolgersi secondo le volontà più intime del festeggiato ha concluso il breve saluto.