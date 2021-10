Reggio Calabria, lo sfogo di un ex dipendente di Alitalia del “Tito Minniti”: “mi sarei aspettato un comportamento diverso per supportare i 35 lavoratori lasciate a casa”

16 Ottobre 2021 17:36

Reggio Calabria, l’imprenditrice Doris Dattola al fianco dei 35 lavoratori Alitalia del Tito Minniti messi in cassa integrazione: “vergogna, purtroppo non riesco a trovare altre parole per commentare questo comportamento”

Sono state recapitate qualche ora fa le lettere in cui si annunciava la messa in cassa integrazione a zero ore per 35 dipendenti ex Alitalia dell’Aeroporto di Reggio Calabria dopo il passaggio alla nuova compagnia ad ITA. Un colpo duro per le persone che per anni hanno lavorato al “Tito Minniti”. Da segnalare lo sfogo di un ex dipendente, Alessandro Rosaci, sul proprio profilo facebook: “l‘ingratitudine umana è più grande dell’amore di dio. L’immagine in basso si commenta da sola. Festeggiamenti sfarzosi con tanto di fiori e water cannon. Ma tutto sommato meglio così. Mancavano solo i fuochi d’artificio e la banda musicale. Quello di ieri, per chi non ha vissuto quell’ambiente, può sembrare un festeggiamento per l’arrivo della nuova compagnia, mentre in realtà a mio parere non è stato così.. a buon intenditor poche parole. Dico solo che nei diversi anni di società di gestione i dipendenti Alitalia hanno dato un valore aggiunto al Tito Minniti e non si sono mai permessi di festeggiare un fallimento societario, considerando i colleghi in primis degli amici, dei padri di famiglia ma soprattutto dei lavoratori… ad aggi capisco purtroppo che non è stato ricambiato nulla. La solidarietà ricevuta non è stata ricambiata. Mi sarei aspettato un comportamento diverso per supportare le 35 famiglie lasciate a casa. Nonostante tutto, siccome signori si nasce, auguro a tutti i lavoratori del Tito Minniti un futuro floreo, al fine di poter dare Luce e Speranza a questa città. Nulla è per sempre. Auguri”.

Anche l’imprenditrice reggina, Doris Dattola, si schiera al fianco dei lavoratori ex Alitalia: “è una vergogna, purtroppo non riesco a trovare altre parole per commentare questo comportamento che credo che sia dettato dal passato. Sicuramente lo scalo senza i vecchi dipendenti Alitalia non sarà lo stesso”.