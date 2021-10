Reggio Calabria, un lettore risponde a Falcomatà sull’isola pedonale: “l’afflusso di turisti non esiste e le strade al buio sono colpa sua”

1 Ottobre 2021 16:04

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera aperta per risponde alle parole di ieri del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sull’isola pedonale

Ha alimentato la discussione tra i cittadini di Reggio Calabria l’intervento social del Sindaco Falcomatà nella giornata di ieri. Dopo la chiusura dell’isola pedonale in centro città, infatti, il primo cittadino ha voluto effettuare il resoconto di quella che è stata l’esperienza di questa stagione estiva tra disagi, esperimenti e visioni contrapposte. Una frase, però, non è andata giù ad un lettore di StrettoWeb, Francesco Sirio, che ci ha inviato una lettera aperta di risposta chiedendone la pubblicazione: “chiedo – si legge – la possibilità di pubblicare questo mio disappunto alla vergognosa frase del Sindaco Falcomatà “mi assumo le responsabilità di alcune scelte”, per i motivi che riporto di seguito:

Deve essere cosciente, Sig. Sindaco, che sta governando una città metropolitana e non può e non deve fare esperimenti sulle pelle dei cittadini senza essere supportato da studi specifici e autorevoli che esplicitano il ritorno positivo per la comunità; L’afflusso dei turisti – purtroppo – da anni oggettivamente non esiste, eccetto casi isolati di turisti che giungono con visite contingentate per i Bronzi e poi via di corsa fuori da questa città, invasa ormai da spazzatura e topi in ogni angolo; questo è il biglietto di visita della città metropolitana che Lei, Sig. Sindaco sta GOVERNANDO, dove il degrado regna sovrano e ogni regola di civiltà è dimenticata per l’assenza dei servizi essenziali e dei tutori della legge, ciò a discapito della cittadinanza; Le strade al buio dipendono da Lei, Sig. Sindaco, che non è capace di incidere verso le imprese che hanno in gestione la conduzione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, così come per il manto stradale continuamente oggetto di interventi manutentivi e non (es. acquedotto, fibra, gas, ecc.) i quali gestori si limitano (non riesco a comprendere perché), a ricoprire solo la buca con lo stesso materiale, omettendo l’utilizzo di materiale adatto per ripristinare la massicciata per la successiva compressione. Ciò comporta inevitabilmente, non è necessario essere del mestiere per intuirlo, avvallamenti pericolosi per pedoni e viabilità. In aggiunta i ripristini non vengono mai finiti con tappetino d’usura, che prevede di norma la scarificazione dell’intera tratta della corsia oggetto dell’intervento, da effettuare a assestamento avvenuto; Ultimo punto – ma il più importante – è garantire alla città i servizi ESSENZIALI “rifiuti e acqua”, non comprendo come sia possibile giungere a questo degrado; le imprese che hanno l’appalto di raccolta e smaltimento credo che abbiano obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle maggiori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento contrattuale, esercitando all’occorrenza il diritto all’incasso della fidejussione bancaria o assicurativa.

Sig. Sindaco, questi sono i problemi VERI che i cittadini si aspettano che siano risolti per una città sorridente che può accogliere – senza vergogna – i turisti. Ringrazio il Sig. Sindaco se può formulare a noi cittadini delle risposte circostanziate”.