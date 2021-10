Reggio Calabria: le precisazione dell’ex referente Unimorfe, dott.ssa Maria Saveria Modaffari

21 Ottobre 2021 11:53

Dott.ssa Maria Saveria Modaffari: “sono state da me personalmente depositate presso la Procura di Reggio Calabria numerose denunce su alcune presunte azioni di truffa e diffamazione”

“La sottoscritta dott.ssa Maria Saveria Modaffari -scrive in una nota- appoggiandomi alle precisazioni poste all’ attenzione dei corsisti di Unimorfe International ente estero da parte del referente Area europea dell’ ente Marcus Friedrich , intendo specificare dunque un punto importante a cui più volte da ex referente unimorfe ho dovuto dare risposte a ( ho terminato il mio mandato a Giugno 2021 dopo aver intrapreso un altra attività di lavoro imprenditoriale in altro settore ) – a causa anche di parecchia confusione arrecata dal nome similare che destava non pochi refusi – preciso che nel 2019 era sorta la srl denominata CS Unimorfe International University con lo scopo , indicato anche nell’ oggetto sociale , di supportare in convenzione con l’ ente estero Unimorfe International , il tutoraggio di alcune discipline in lingua estera per i corsisti italiani , affinché avessero una base di appoggio in Italia relativamente ad approfondimenti ed ai cosiddetti ” recuperi scolastici od universitari “. Purtroppo a causa della pandemia questo progetto viene meno per via delle restrizioni che ha portato a non poter realizzare quanto previsto , pertanto la società rimase inattiva e non operante da quanto si può evidenziare anche estrapolando visure camerali o altra verifica dunque ed allorché priva di convenzione ed accreditamento. Pertanto alla luce di ciò CS unimorfe International University non è un agenzia che effettua alcun riconoscimento , e mai è stato fatta alcun attività attraverso essa. Unimorfe International estero invece con sede in Gran Bretagna è una realtà formativa internazionale con numerosi accrediti ma che non rientra con la giurisdizione italiana pertanto non può essere né oggetto di valutazione ANVUR come università italiana , né valutabile in Italia sotto alcun aspetto in quanto ente di giurisdizione extra europea ed europea grazie a convenzioni e partnership con Atenei esteri legalmente riconosciuti. Ciò era dovuto per evitare ulteriori tentate truffe e chiacchiere diffamatorie ma soprattutto a tutela dei tanti ragazzi italiani che hanno dato fiducia ad Unimorfe. Specifico infine che sono state da me personalmente depositate presso la Procura di Reggio Calabria numerose denunce su alcune presunte azioni di truffa e diffamazione”, conclude la nota.