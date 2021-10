Reggio Calabria, buca in via Gaetano Sardiello: iniziati i lavori di copertura dopo oltre un anno di segnalazioni

28 Ottobre 2021 11:44

Dopo oltre un anno di segnalazioni, iniziati i lavori di copertura della buca in via Gaetano Sardiello a Reggio Calabria

Torniamo a occuparci della buca in via Gaetano Sardiello di Reggio Calabria. Da febbraio a oggi (ma la situazione è presente dal 2020), alla redazione di StrettoWeb sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini della zona ormai esasperati dalla situazione presente: una vera e propria voragine che non solo rendeva difficile il passaggio, ma che di notte, in una zona quasi priva di illuminazione a causa di disservizi elettrici, rischiava di trasformarsi in una vera e propria trappola. Diverse le macchine finite al suo interno, continue le lamentele cadute nel vuoto da parte degli abitanti. Nella mattina odierna la grande sorpresa. Alcuni operai, con tanto di camion e scavatrice, si sono presentati per effettuare i lavori di copertura della buca. Un lieto evento per i residenti, dopo mesi di disagi.