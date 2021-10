Reggio Calabria, l’associazione Biesse celebra la Giornata mondiale dell’Alimentazione 2021: “trasformare i sistemi agroalimentari per costruire un futuro senza fame”

14 Ottobre 2021 17:26

Reggio Calabria, il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione di quest’anno è la trasformazione dei sistemi agroalimentari ai fini di una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno

La Giornata mondiale dell’Alimentazione viene celebrata il 16 ottobre di ogni anno per commemorare la fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione di quest’anno è la trasformazione dei sistemi agroalimentari ai fini di una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno. Purtroppo, crisi climatiche, conflitti e pandemia da COVID-19 hanno sconvolto milioni di vite e di mezzi di sussistenza nell’ultimo anno, mentre le emergenze umanitarie in Afghanistan, a Haiti e in altre zone nevralgiche hanno peggiorato la sicurezza alimentare mondiale. Oltre 3 miliardi di persone – quasi il 40% della popolazione mondiale – non possono permettersi una dieta sana. Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre e consumare il cibo, nonché costruire sistemi alimentari più resilienti, inclusivi e solidi, in grado di fare la differenza. La Giornata mondiale dell’alimentazione è un invito ad agire da subito facendo scelte mirate anche e soprattutto durante le fasi di acquisto e consumo dei cibi. L’associazione Biesse presieduta da Bruna Siviglia non poteva rimanere insensibile a questa importante tematica. Se ne parlerà giorno 16 ottobre 2021 ore 17:30 presso la libreria Laruffa insieme a Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonio Paolillo Tecnologo Alimentare, Luana Comi promotore finanziario e Lucia Lofaro psicologa-psicoterapeuta. L’evento è anche patrocinato dall’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari Basilicata-Calabria.