26 Ottobre 2021 18:46

Reggio Calabria, l’appello di Don Zampaglione: “fermate lo squid game, proteggere i giovani”

“Fermate lo squid game”. E’ l’allarme rosso che don Giovanni Zampaglione grida a gran voce e invita a chi di dovere ad intervenire in maniera da proteggere i bambini e i giovanissimi. Don Giovanni che è educatore e segue da vicino le problematiche giovanili da giorni vede postare su fb delle immagini che richiamano alla serie televisiva (“Squid game”) ed è “molto preoccupato per la violenza che ci può essere in ogni ambiente soprattutto quello scolastico. “squid game” è una serie televisiva ( tra l’altro sudcoreana e in lingua originale con sottotitoli) che si appresta a diventare la più vista in assoluto su Netflix , surclassando persino la casa di carta. I nove episodi di Squid game( letteralmente il “gioco del calamaro” ) raccontano la storia ambientata ai giorni nostri in Corea del Sud , di Gi-hum, sfaccendato quarentenne , divorziato, una figlia di 10 anni, scommettitore incallito, un grosso debito con le banche e gli strozzini , che vive sulle spalle dell’anziana madre fino a che un giorno le viene offerta la possibilità di diventarlo miliardario partecipando a una serie di giochi ispirati a quella dell’infanzia che ben presto si riveleranno una e vera lotta per la sopravvivenza : chi perde viene ucciso. Tra i protagonisti e gli stessi giocatori ci sono scene crude , situazioni drammatiche , violenza gratuita ,in base al principio morte tua via mia. Mi auguro che per questa serie televisiva e questo gioco (squid game)- afferma in maniera forte don Giovanni Zampaglione – vengano al più presto – presi dei seri provvedimenti .E’ vero ‘ continua il parroco che si suggerisce la visione al di sopra dei 14 anni di eta’ ma spesso i genitori non sono presenti in casa e poi si rischia che questa “violenza gratuita” vista in televisione si ripercuota o venga emulata dai stessi giovanissimi o bambini. I giovanissimi a mio avviso dovrebbero crescere in ambienti sani. Bisogna tornare a “riempire” gli oratori e magari ritornare ai giochi di strada solo cosi avremo dei giovanissimi capace di stare insieme e meno concentrati su un computer che e’ diventato ( lo dico con tristezza) il loro migliore amico perdendo di vista l’amico vero con il quale confrontarsi e magari giocare nel pomeriggio”.