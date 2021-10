Reggio Calabria, continuano gli avvistamenti della “volpe di Ravagnese”: si aggira indisturbata nei pressi dell’aeroporto [VIDEO]

25 Ottobre 2021 12:41

Reggio Calabria, altri avvistamenti della volpe che ormai da giorni si aggira nei pressi dell’aeroporto

Si potrebbe ormai definire la “volpe di Ravagnese”. Continuano infatti a pervenire, alla nostra redazione, gli avvistamenti dell’animale proprio nella zona Sud di Reggio Calabria, nei pressi dell’aeroporto. Fa sempre notizia la presenza di una volpe in una zona così urbanizzata. Un animale del genere, infatti, è abituato a stare in mezzo all’aperta campagna, a caccia di roditori, insetti e prede di questo tipo. Fa specie che sia presente – e vi rimanga, perché è lì da giorni – in un luogo vicino al centro città, con un aeroporto a due passi, con i rumori degli aerei, con continue auto di passaggio. Probabilmente, l’insolita presenza di alcune sue prede in centro, a causa dell’emergenza rifiuti, ha attirato anche la volpe. In basso un breve video del suo avvistamento alla rotatoria dell’aeroporto.