Reggio Calabria, la Commissione pari opportunità ha audito Cinzia Nava

21 Ottobre 2021 16:06

La Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione del comune di Reggio Calabria, ha audito Cinzia Nava presidente Commissione regionale pari opportunità. “Il lavoro che ho portato avanti negli anni -spiega Lucia Anita Nucera, presidente della Commissione-prima come assessore ed ora in Commissione è stato quello di incentivare le pari opportunità con azioni concrete e con l’avvio di sinergie con tutte le componenti che si occupano del tema. Conosco Cinzia Nava da diversi anni e con il suo lavoro in Commissione regionale è riuscita a svolgere un lavoro encomiabile da esempio per gli altri ed a creare una sinergia fruttuosa tra i vari soggetti interessati. Il suo impegno a livello nazionale è stato prezioso ed auspico possa avere continuità. Bisogna continuare su questa strada. Occorre che ci sia una maggiore consapevolezza che deve partire da una presa di coscienza collettiva e da un cambio culturale soprattutto da parte delle nuove generazioni, affinché si possa effettivamente parlare di pari opportunità“. Cinzia Nava ha illustrato il percorso effettuato in Commissione regionale: “ringrazio sentitamente la Presidente della commissione Lucia Anita Nucera per avermi invitata. E ringrazio tutti i partecipanti per i complimenti fatti alla mia persona per il lavoro svolto con la commissione anche con la presentazione di modifiche di leggi nazionali. Ringrazio in particolare modo Giuseppe Marino e Giuseppe De Biasi per le toccanti parole dette. A dimostrazione che i temi di pari opportunità non hanno colore politico. Il lavoro ben fatto è frutto infatti della collaborazione di tutte le componenti della Crpo, ad iniziare dalla vice presidente Monica Falcomata’ , e da tutte le commissarie, che hanno affrontato i temi trattati in maniera trasversale, al di là delle ideologie politiche”.