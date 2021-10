Reggio Calabria, l’1 novembre la Festa delle Castagne di don Bosco a Gallico [INFO e DETTAGLI]

29 Ottobre 2021 16:02

La Festa delle Castagne di Don Bosco, evento promosso dalla Famiglia Salesiana, si terrà il 1 novembre come da tradizione

Si avvicina a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria, l’appuntamento con la Festa delle Castagne, tradizionale ricorrenza della Famiglia Salesiana che ricorda il miracolo di San Giovanni Bosco. L’evento si terrà lunedì 1 novembre 2021, a partire dalle ore 17.00, presso il cortile della Scuola Primaria “Don Demetrio Fortugno”. Dopo l’accoglienza e l’animazione che coinvolgerà i bambini e le famiglie presenti, si svolgerà un momento di riflessione e di rievocazione del miracolo della moltiplicazione delle castagne avvenuto nel 1849. In quella circostanza, don Bosco, al rientro dalla visita ai defunti al cimitero con i suoi giovani, promise castagne per tutti. Ma i sacchi acquistati dalla madre, Mamma Margherita, erano solo tre e non sarebbero bastati per tutti. Don Bosco non si sgomentò: le castagne si moltiplicarono e tutti ne ebbero a sazietà.

La ricorrenza di lunedì proseguirà con la distribuzione delle caldarroste e con la buonanotte salesiana prevista alle ore 19.30.

La Festa delle Castagne 2021, inserita nell’ambito delle iniziative dell’Oratorio Itinerante, è promossa dall’Associazione di Volontariato “Il Sorriso di don Bosco”, in collaborazione con l’Associazione Tre Quartieri ed il Gruppo “Supporters Reggina – Gallico”, e grazie alla disponibilità del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino”, dott. Albino Barresi, che ha concesso l’uso del cortile esterno della scuola.

L’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco”, animata dal carisma e dal sistema educativo del Santo dei giovani, è costituita dalla Famiglia Salesiana che per quasi sessant’anni ha composto la comunità delll’Oratorio don Bosco di Gallico: salesiani cooperatori, exallieve, PGS Aurora Gallico, animatori, simpatizzanti e volontari.

Per informazioni più dettagliate è possibile visitare la pagina facebook Oratorio “Don Bosco” di Gallico.