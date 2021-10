Reggio Calabria, Klaus Davi torna ad Archi e si taglia i capelli: “Demetrio è il top, fa anche l’attore per un progetto sociale”

30 Ottobre 2021 14:07

“Approfitto sempre quando sono ad Archi per tagliare i capelli da Demetrio”, scrive sui social Klaus Davi

Klaus Davi torna a Reggio Calabria e sfrutta qualche ora liberà per tagliarsi i capelli. A renderlo noto è il massmediologo che ha pubblicato la foto sui social. “Approfitto sempre quando sono ad Archi per tagliare i capelli da Demetrio, negozio sulla Via nazionale, davvero il top – scrive l’ex candidato sindaco – . Non fa solo il parrucchiere, ma anche l’attore di una compagnia teatrale che traduce e interpreta i classici in dialetto calabrese. E questo tutto a fini di un progetto di sostenibilità sociale”.