Reggio Calabria, Klaus Davi replica a Falcomatà sulla maxi rissa in via Marina: “se il modello educativo è chi obbliga la gente a vivere con immondizia, sterco, topi e scarafaggi…”

18 Ottobre 2021 15:32

Reggio Calabria, le parole di Klaus Davi sulla maxi rissa in via Marina

“Obbligare i cittadini a convivere con immondizia, sterco, topi e scarafaggi, imporre loro un’amministrazione abusiva ed eletta con la truffa e i seggi manipolati, produce promettenti nuove generazioni, modelli educativi… E non è che il silenzio delle istituzioni su questo degrado senza limiti, aiuti. Non è che l’assenza dello Stato sia ‘pedagogica’ per le nuovi generazioni… anzi. Questi sono i risultati. Bene, bravi, bis! Sempre meglio Reggio! Che tristezza“. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi a proposito della maxi rissa tra ragazzini avvenuta sabato sera sul Lungomare Falcomatà.